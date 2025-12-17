ВСУ девятью дронами пытались атаковать два региона РФ и Черное море
Дежурными средствами ПВО в период с 11:00 до 20:00 по московскому времени на подлете к российским регионам были ликвидированы девять беспилотников, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Предварительно установлено, что представители киевского режима пытались обстрелять российские регионы с помощью дронов самолетного типа.
В частности, пять дронов были сбиты над водной поверхностью Черного моря, три беспилотника уничтожены над территорией Крымского полуострова.
Один беспилотник был сбит над Курской областью. На момент публикации заметки информации о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало.
