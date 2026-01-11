ВСУ атаковали супермаркет в Запорожской области
Фото - © РИА Новости
В течение последних суток зафиксировано четыре преднамеренных вражеских удара по гражданским объектам в Запорожской области. Один из ударов пришелся по супермаркету в Васильевке, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.
В Черниговском районе возле села Новоказанковатое под обстрел попала территория сельскохозяйственного предприятия. Повреждены сельскохозяйственная техника — комбайн и трактор, обошлось без жертв.
В Васильевском районе, в селе Верхняя Криница, в результате атаки беспилотника противника ранен мужчина 1972 года рождения. Он доставлен в центральную районную больницу города Васильевка.
В самой Васильевке вражеский БПЛА атаковал здание магазина — зафиксированы частичные повреждения фасада, среди мирного населения пострадавших нет.
Все экстренные службы работают на местах происшествий.
