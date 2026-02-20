ВСУ атаковали Севастополь дронами с металлическими шариками
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Средства ПВО и Черноморский флот на протяжении ночи отражал атаку ВСУ на Севастополь. Было уничтожено не менее 26 беспилотников, есть жертвы, сообщает в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
В результате украинского удара погиб 30-летний мужчина. Во время атаки он находился на одной из улиц рядом с Камышовым шоссе. У мужчины были осколочное ранение головы и груди.
Также ранение получила 90-летняя женщина. На Федоровской улице ударной волной от беспилотника выбило стекла в ее жилье.
Повреждены многоэтажные, частные дома на улицах Маршала Крылова, Федоровской, Бориса Михайлова и в переулке Ставковый. Также были повреждены 11 машин.
«Сбитые БПЛА были начинены поражающими металлическими шариками», — отметил Развожаев.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.