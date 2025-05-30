ВСУ атаковали Рыльск в Курской области
Сбитый дрон ВСУ спровоцировал пожары в жилых кварталах Рыльска
В Рыльске Курской области экстренные службы ликвидируют последствия ночного удара украинского БПЛА, сообщает Telegram-канал Mash.
Около 23:10 система ПВО перехватила беспилотник над городом, однако падение его обломков привело к возгораниям в нескольких точках.
Сильнее всего пострадала центральная гостиница, где огонь охватил верхние этажи.
В жилом массиве загорелась квартира на верхнем этаже пятиэтажки, а в частном секторе пламя уничтожило припаркованный автомобиль и повредило надворные постройки.
Официальной информации пока нет. Ранее в Курской области был введен режим опасности атаки БПЛА.
В пятницу дрон атаковал село Сухиновка Глушковского района. В результате удара пострадал 66-летний местный житель.