ВСУ атаковали Россию с помощью 109 дронов
В период с 16:00 до 20:00 представители киевского режима атаковали российские регионы, задействовав в общей сложности 109 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Больше всего беспилотников было уничтожено над Брянской областью — там зафиксировали 80 сбитых аппаратов. Над Калужской областью перехватили 10 дронов.
В воздушном пространстве Московского региона ликвидировали восемь беспилотников, при этом три из них направлялись непосредственно к столице.
Еще семь летательных аппаратов были сбиты над Курской областью. Над территорией Воронежской области уничтожили два дрона, а над Белгородской и Смоленской областями — по одному беспилотнику в каждой.
На момент публикации заметки информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.