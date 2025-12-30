ВСУ атаковали Россию с помощью 109 дронов

В период с 16:00 до 20:00 представители киевского режима атаковали российские регионы, задействовав в общей сложности 109 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны .

Больше всего беспилотников было уничтожено над Брянской областью — там зафиксировали 80 сбитых аппаратов. Над Калужской областью перехватили 10 дронов.

В воздушном пространстве Московского региона ликвидировали восемь беспилотников, при этом три из них направлялись непосредственно к столице.

Еще семь летательных аппаратов были сбиты над Курской областью. Над территорией Воронежской области уничтожили два дрона, а над Белгородской и Смоленской областями — по одному беспилотнику в каждой.

На момент публикации заметки информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

