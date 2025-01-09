ВСУ атаковали один из главных заводов мяса птицы в России

В Курской области атакован завод «Куриное царство» группы «Черкизово» — одно из главных российских предприятий по производству охлажденного и замороженного мяса птицы. Украинские войска атаковали объект дронами, пострадал один из сотрудников, сообщает Mash .

Силы российской противовоздушной обороны смогли уничтожить все вражеские беспилотники.

Обломки сбитых украинских дронов упали на территорию предприятия, после чего на месте вспыхнул пожар и образовался большой столб дыма. В ходе атаки пострадал один из сотрудников завода, он получил ожоги рук.

Тем временем в Киеве заявили, что ВСУ утратили контроль над несколькими деревнями в Курской области. По данным Минобороны РФ, украинские силы потеряли свыше 50 000 военнослужащих с момента начала боев на курском направлении.