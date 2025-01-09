ВСУ атаковали один из главных заводов мяса птицы в России
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
В Курской области атакован завод «Куриное царство» группы «Черкизово» — одно из главных российских предприятий по производству охлажденного и замороженного мяса птицы. Украинские войска атаковали объект дронами, пострадал один из сотрудников, сообщает Mash.
Силы российской противовоздушной обороны смогли уничтожить все вражеские беспилотники.
Обломки сбитых украинских дронов упали на территорию предприятия, после чего на месте вспыхнул пожар и образовался большой столб дыма. В ходе атаки пострадал один из сотрудников завода, он получил ожоги рук.
Тем временем в Киеве заявили, что ВСУ утратили контроль над несколькими деревнями в Курской области. По данным Минобороны РФ, украинские силы потеряли свыше 50 000 военнослужащих с момента начала боев на курском направлении.