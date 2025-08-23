ВСУ атаковали дронами Брянскую область

сегодня в 11:18

Утром 23 августа Брянская область подверглась воздушной атаке со стороны представителей киевского режима. Дежурные средства ПВО сбили сразу девять беспилотников над регионом, об этом сообщили в Минобороны РФ .

Предварительно известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российский регион в период с 08:20 до 9:30 по московскому времени. За это время дежурными средствами ПВО было ликвидировано девять беспилотников самолетного типа.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что на местах падения обломков сбитых беспилотников работают оперативные службы.

«Пострадавших нет. Последствия уточняются. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил Богомаз.