Встреча с защитниками Отечества прошла в Мытищах

Ветераны боевых действий — настоящие герои. Афганистан, Чечня, специальная военная операция — каждый из них выполнял поставленные боевые задачи в свое время. 17 февраля в преддверии Дня защитника Отечества глава городского округа Мытищи встретилась с мужественными земляками, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Для нас большая честь оказаться с ними за одним столом, сказать искренние слова признательности и благодарности, — обратилась к ним Юлия Купецкая. — Ветераны не понаслышке знают, какой ценой достаются мирное небо и светлое будущее. Сегодня бойцы в зоне спецоперации достойно отстаивают рубежи Родины, делают все, чтобы мы не слышали раскатов от снарядов. Все мы, кто находится в тылу, едины в своих чувствах. Ждем ребят домой с Победой. Она обязательно будет за нами!».

Школьники подготовили для ветеранов трогательные открытки, сделанные собственными руками. А семьи СВО передали сборник стихов, в который вошли произведения жен, мам и самих бойцов.

В завершении встречи глава округа еще раз поблагодарила всех, кто в разное время защищал нашу страну, кто сейчас на передовой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.