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Встреча с семьями участников СВО прошла в Долгопрудном

В Долгопрудном прошла очередная встреча с семьями участников спецоперации. Провел мероприятие глава г. о. Долгопрудный Роман Истомин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жительницы Долгопрудного с переживанием и волнением рассказали о своих близких, которых ждут, о которых болит душа.

У Натальи Павловы три сына, и двое из них — на СВО. Один работает хирургом в госпитале Белгорода, другой — вывозит раненых с передовой в медучреждения.

У Елены муж служит третий год в роте разминирования. Награжден Георгиевским крестом.

Сын Оксаны Всеволодовны на фронте также с самого начала спецоперации. Она, помогая своему ребенку и другим воинам, стала волонтером. Отправляет в военные госпитали постельное белье.

Женщины делились своими историями, некоторые обращались с вопросами и просьбами по доставке гуманитарной помощи.

Все обращения, прозвучавшие на встрече, приняты в работу. Особое внимание — участию детей защитников в новогодних мероприятиях.

«Мы продолжаем помогать военнослужащим, семьям, — сказал участницам встречи Роман Истомин. — Вам желаю терпения, сил, веры и скорейшего возвращения домой, к мирной жизни мужей, отцов, братьев».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.