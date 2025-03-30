ВС России ударили ракетами по пункту дислокации СБУ и сил ГУР Украины

Российские вооруженные силы провели ракетный удар по месту временной дислокации Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, в результате атаки было уничтожено до 170 украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Также оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия, нанесли удары по военной инфраструктуре, включая аэродромы, склады боеприпасов и предприятия по производству беспилотников.

Удары также были направлены на скопления живой силы и техники противника в 140 различных районах.