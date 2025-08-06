ВС РФ закрепляются на севере Купянска
В Купянске развернулись интенсивные городские бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Российские подразделения начали закрепляться в северной части города, применяя тактику маневренных групп для выявления и уничтожения огневых точек противника.
«Ситуация развивается динамично. Украинская сторона пытается обороняться, используя подготовленные за год позиции, однако наши войска методично продвигаются», — сказал Марочко.
Эксперт напомнил, что ранее ВСУ, закрепившись в Константиновке, рисковали оказаться в оперативном окружении, и аналогичный сценарий теперь возможен в Купянске.
Особое внимание специалист уделил российской тактике: мобильные группы ведут разведку боем, после чего по выявленным целям наносится точечное огневое поражение. По предварительным данным, украинские силы несут значительные потери, пытаясь удержать заранее подготовленные рубежи.
Развитие ситуации в Купянске может стать ключевым для всего харьковского направления.