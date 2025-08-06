ВС РФ закрепляются на севере Купянска

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Российские войска вступили в уличные бои за Купянск

Российские подразделения начали закрепляться в северной части города, применяя тактику маневренных групп для выявления и уничтожения огневых точек противника.

«Ситуация развивается динамично. Украинская сторона пытается обороняться, используя подготовленные за год позиции, однако наши войска методично продвигаются», — сказал Марочко.

Эксперт напомнил, что ранее ВСУ, закрепившись в Константиновке, рисковали оказаться в оперативном окружении, и аналогичный сценарий теперь возможен в Купянске.

Особое внимание специалист уделил российской тактике: мобильные группы ведут разведку боем, после чего по выявленным целям наносится точечное огневое поражение. По предварительным данным, украинские силы несут значительные потери, пытаясь удержать заранее подготовленные рубежи.

Развитие ситуации в Купянске может стать ключевым для всего харьковского направления.