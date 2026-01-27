Неподалеку от белгородской границы российские военные захватили большое количество американских крупнокалиберных пулеметов. По информации от бойцов Вооруженных сил России (ВС РФ), украинским формированиям поставлялись устаревшие Browning M2, применявшиеся армией США во время Второй мировой и Корейской войн, пишет Mash .

Поставщиком оружия выступала Бельгия. Часть пулеметов имеет маркировку FN Herstal, компании, основанной в Льеже в 1889 году, у других же серийные номера и наименования изготовителей были намеренно удалены, предположительно, для нелегальной поставки.

Согласно имеющимся данным, эти образцы поступили на вооружение украинской армии еще в 2022 году. Изначально они использовались в основном для оборонительных целей, например, мобильными группами ПВО, однако впоследствии командование ВСУ стало передавать их штурмовым подразделениям.

Захваченные пулеметы были немедленно протестированы российскими военнослужащими. Выяснилось, что оружие находится в неисправном состоянии и часто отказывает из-за клина, возможно, из-за возраста или низких температур. Помимо этого, у украинских бойцов были обнаружены штурмовые винтовки, гранатометы и другие пулеметы иностранного производства.

Наиболее распространенной зарубежной винтовкой является М4А1 (использовавшаяся США в Афганистане и на Балканах). Среди штурмовых гранатометов была идентифицирована модель M141 BDM (также применялась в Афганистане). Российские специалисты отремонтировали и восстановили каждое из захваченных орудий, вернув их в строй, теперь российские войска используют это захваченное оружие против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Осенью российские войска окружили группировку ВСУ под Красным Лиманом, и в числе потенциальных трофеев оказались танки «Леопард» и «Абрамс», а также БМП «Брэдли».

