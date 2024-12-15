ВС РФ за сутки ликвидировали радиолокационную станцию AN/MPQ-65 ВСУ

Российские военные продолжают достигать целей специальной военной операции на Украине и в течение последних суток уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65, принадлежащую киевскому режиму, сообщает Минобороны РФ .

В ходе боевых действий силами ПВО были уничтожены украинский истребитель МиГ-29, а также обезврежены более сотни беспилотников и 8 ракет американской системы HIMARS.

Российские военные подразделения, задействовав авиацию, БПЛА и артиллерию, провели успешные удары по 146 зонам сосредоточения противника, где находились личный состав и боевая техника. Особо значимым результатом стало уничтожение американского комплекса Patriot — были выведены из строя четыре пусковые установки, командный пункт и радар AN/MPQ-65. Также нанесен существенный урон военной аэродромной инфраструктуре противника.

За время проведения СВО силы обороны ликвидировали внушительное количество вражеской техники. Среди уничтоженной техники числятся как наземные, так и воздушные единицы. В воздушном пространстве было нейтрализовано 650 самолетов различного назначения и 283 вертолета. Существенный урон нанесен беспилотной авиации противника — выведено из строя 37809 БПЛА.

На земле уничтожено 590 комплексов ПВО и свыше 19 тысяч единиц бронетехники. Артиллерийские подразделения противника потеряли 1501 РСЗО и почти 20 тысяч артиллерийских систем и минометов. Также выведено из строя более 29 тысяч единиц специализированной военной автотехники.