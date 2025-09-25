ВС РФ уничтожили два Як-52 и десять БПЛА ВСУ на полевом аэродроме Спецоперация сегодня в 13:08

На полевом аэродроме ВС РФ ликвидировали два самолета Як-52 и 10 БПЛА А-22 Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

На Харьковском направлении ВСУ потеряли до 170 солдат. Подразделения группировки войск «Запад» завершают освобождение населенного пункта Кировск в Донецкой Народной Республике. Российская авиация и беспилотники атаковали места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия ВСУ. Суммарно были атакованы 142 района. Российские войска ударили по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. В результате ВСУ утратили пусковую установку, кабину боевого управления и РЛС AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США. Подписывайтесь на РИАМО в MAX.