ВС РФ сбили два украинских дрона над Черным морем

Минобороны: почти за два часа ВСУ пытались ударить по РФ 4-мя дронами

Российские военные вечером 4 сентября отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались ударить по российским регионам с помощью дронов. Вражеские беспилотники были ликвидированы дежурными средствами ПВО, сообщили в Минобороны .

По данным оборонного ведомства, противник обстреливал российские регионы в период с 18:30 до 20:10 по московскому времени. За это время были ликвидированы четыре беспилотника.

Два дрона дежурными средствами ПВО были сбиты над Черным морем. Еще по одному БПЛА уничтожены над Белгородской и Ростовской областями.

На момент публикации заметки информации о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало.