ВС РФ с помощью дрона «Князь Вандал Новгородский» уничтожили машину ВСУ

В Харьковской области российские военные успешно ликвидировали с помощью дрона «Князь Вандал Новгородский» украинский автомобиль с установленной системой радиоэлектронной борьбы «Купол-Клевер», пишет SHOT .

Российские военнослужащие обнаружили вражеский пикап и незамедлительно применили беспилотный летательный аппарат «Князь Вандал Новгородский», оснащенный оптоволоконной технологией.

Несмотря на передовое РЭБ-оборудование противника, маневренный российский дрон превзошел пикап в скорости и точности. Этот момент попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как российский дрон стремительно сокращает расстояние между объектом, который в дальнейшем ликвидирует.

В результате операции были ликвидированы пять военнослужащих ВСУ. На сегодняшний день БПЛА «Князь Вандал Новгородский» эффективно применяется в зоне боевых действий для уничтожения живой силы и военной техники украинской армии.