ВС РФ продвинулись рядом с админграницей ДНР и Днепропетровской области
Рогов: российские войска установили контроль над 5 кв км у Разлива в ДНР
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Российские солдаты освободили примерно пять квадратных километров во время движения на запад от до этого взятого под контроль Разлива, находящегося на административной границе ДНР и Днепропетровской области Украины. Об этом рассказал ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Солдаты ВС России успешно движутся по направлению от Разлива на запад.
Российским бойцам удалось улучшить собственные позиции, отметил Рогов.
Об освобождении поселка Разлив в Донецкой Народной Республике Минобороны РФ сообщило 1 апреля.