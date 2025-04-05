ВС РФ продвинулись рядом с админграницей ДНР и Днепропетровской области

Российские солдаты освободили примерно пять квадратных километров во время движения на запад от до этого взятого под контроль Разлива, находящегося на административной границе ДНР и Днепропетровской области Украины. Об этом рассказал ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.