Российские военные совершили массированные удары по разным объектам на территории Украины. В ходе выполнения боевой задачи бойцы ВС РФ поразили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и учебный центр Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Силами авиации, беспилотников и артиллерии российские военные атаковали более полутора сотен локаций. Среди пораженных целей есть объекты оборонной промышленности и военной инфраструктуры противника. По заявлению Минобороны РФ, удары затронули места временного размещения украинских подразделений и иностранных бойцов.

Был нанесен ущерб складским помещениям с боеприпасами и взрывчатыми веществами, центрам подготовки военнослужащих, радарным установкам и пунктам управления беспилотными аппаратами противника.

Силы противовоздушной обороны успешно перехватили 6 управляемых авиационных бомб американского производства JDAM, сбили 104 беспилотника самолетного типа. По оперативной информации, с начала проведения СВО военные уничтожили многочисленные единицы вражеской техники и вооружения. Помимо этого, были выведены из строя более 600 зенитных ракетных комплексов и почти 24 тысячи танков и других бронированных машин.