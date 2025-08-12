ВС РФ под Покровском сделали прорыв на 10 км
Фото - © РИА Новости
Военный обозреватель издания Bild Юлиан Репке считает, что ближайшие часы определят судьбу всего Донбасса, пишет «Царьград».
ВС РФ под Покровском сделали прорыв на 10 км. По данным источников противника, за очень короткий промежуток времени ВСУ потеряли от 10 до 12 км территорий в стратегически важном и хорошо укрепленном районе.
«Доброполье — это предполье самого Красноармейска, или Покровска, как его называют украинцы. Я полагаю, что наши действия, которые должны быть предприняты, — это всеобщий штурм в этом направлении. Кроме того, мы перекрываем дороги и логистические цепи, которые идут на Краматорск, Дружковку, обеспечив в последующем окружение Покровска, мы будем вести наступление на этом направлении», — поделился военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Тем временем Генштаб ВСУ заявляет о переброске дополнительных подразделений на Покровское и Добропольское направления в связи с активным наступлением подразделений ВС РФ.