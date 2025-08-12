ВС РФ под Покровском сделали прорыв на 10 км. По данным источников противника, за очень короткий промежуток времени ВСУ потеряли от 10 до 12 км территорий в стратегически важном и хорошо укрепленном районе.

«Доброполье — это предполье самого Красноармейска, или Покровска, как его называют украинцы. Я полагаю, что наши действия, которые должны быть предприняты, — это всеобщий штурм в этом направлении. Кроме того, мы перекрываем дороги и логистические цепи, которые идут на Краматорск, Дружковку, обеспечив в последующем окружение Покровска, мы будем вести наступление на этом направлении», — поделился военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Тем временем Генштаб ВСУ заявляет о переброске дополнительных подразделений на Покровское и Добропольское направления в связи с активным наступлением подразделений ВС РФ.