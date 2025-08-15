сегодня в 13:52

Российские военные продолжают достигать целей, поставленных на специальную военную операцию. В ходе слаженных действий группировки войск «Восток» освободили от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт Александроград в Донецкой Народной Республике (ДНР), об этом сообщили в Минобороны .

Освобожденный от присутствия противника населенный пункт Александроград в ДНР значительно улучшил позиции российских военных. Теперь этот объект находится под контролем ВС РФ.

Достичь поставленной цели и выполнить боевую задачу помогли настрой и слаженность в рядах российской армии.

Рядом с бойцами из группировки войск «Восток» в том числе сражаются жители Подмосковья, заключившие контракт. Присоединиться к ним можно здесь: контрактмо.рф.