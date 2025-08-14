сегодня в 08:24

ВС РФ нанесли удары по производствам дальнобойных ракет и КБ Украины в июле

В прошлом месяце военные РФ ударили по конструкторским бюро, производствам ракетного топлива, заводам по сборке ракетного оружия ВПК противника, сообщает пресс-служба министерства обороны.

ВС РФ провели удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, ударными дронами.

Российские бойцы поразили развернутые противником для обороны комплексы ПВО производства стран Запада. Только в Днепропетровской области ликвидированы четыре пусковые установки ЗРК Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 американского производства.

Было подтверждено, что ВС РФ попали в критически важные объекты ВСУ, расположенные в Днепропетровской и Сумской областях. Также армия пресекла попытку Украины и Запада создать производство ракетного оружия.