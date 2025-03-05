ВС РФ нанесли удар по штабу нацформирования «Кракен»*

Вооруженные силы РФ провели масштабную военную операцию против множества стратегических объектов противника. В ходе ударов были атакованы 150 районов, где находились скопления военнослужащих ВСУ и иностранных наемников, в том числе располагался командный пункт подразделения «Кракен»*, сообщили в Минобороны РФ .

Во время выполнения боевых задач российские военные задействовали авиацию, беспилотники, артиллерию и ракетные комплексы. Среди пораженных целей оказались военные аэродромы, производственные помещения для БПЛА и центры их управления. Также были уничтожены топливная база, обеспечивавшая украинскую армию, база катеров спецназа ВСУ и командный пункт подразделения «Кракен»*.

За время военной спецоперации силами ПВО были успешно перехвачены и уничтожены американские управляемые авиабомбы JDAM в количестве шести единиц, а также 51 беспилотник самолетного типа.

Общая статистика уничтоженной техники впечатляет: свыше 45 тысяч дронов различного назначения, более 900 единиц авиационной техники (включая 656 самолетов и 283 вертолета), около 22 тысяч бронированных машин и танков. Кроме того, были выведены из строя более 600 комплексов ПВО, свыше 22 тысяч артиллерийских систем и минометов, более полутора тысяч реактивных систем залпового огня. Специальная военная автомобильная техника противника понесла потери в размере 32455 единиц.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.