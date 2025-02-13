Вооруженные силы России нанесли массированный удар по украинским позициям в Краматорске. Предположительно, также пострадал завод, занимающийся ремонтом бронетехники, сообщает «Царьград» .

В украинских социальных сетях распространяются видеозаписи из подконтрольного Киеву Краматорска, на которых видно мощное облако дыма, возникшее в результате атаки.

Военный корреспондент Евгений Поддубный отметил в своем Telegram-канале, что в городе расположена крупная промышленная зона. ВСУ используют ее для размещения личного состава, складов боеприпасов, бронетехники, горюче-смазочных материалов и прочего. Поэтому Поддубный не стал уточнять, по какому именно объекту был нанесен удар.

Местные жители Краматорска сообщают в социальных сетях о том, что взрывы были слышны в районе железнодорожного вокзала и машиностроительного завода, где, как утверждают «Военкоры русской весны», противник накапливает и ремонтирует свою технику.

Накануне также поступила информация о разрушении газоперерабатывающего завода, который был одним из крупнейших в стране и обслуживал интересы ВСУ. Уничтожение этих объектов может ускорить завершение спецоперации и укрепить позиции России перед мирными переговорами.