ВС РФ нанесли массированный удар по украинским военным объектам
Фото - © скриншот/Telegram-канал Минобороны России
Российские войска нанесли массированный удар с использованием разных видов вооружения по Украине. Были атакованы объекты военно-промышленного комплекса противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Российские войска наносили удары высокоточным оружием большой дальности. Также атака производилась с использованием беспилотников.
Помимо объектов ВПК Украины, ударам подвергались военные аэродромы.
Целей атаки удалось достигнуть. Объекты были поражены.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.