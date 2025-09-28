ВС РФ нанесли массированный удар по украинским военным объектам

Спецоперация
скриншот

Фото - © скриншот/Telegram-канал Минобороны России

Российские войска нанесли массированный удар с использованием разных видов вооружения по Украине. Были атакованы объекты военно-промышленного комплекса противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские войска наносили удары высокоточным оружием большой дальности. Также атака производилась с использованием беспилотников.

Помимо объектов ВПК Украины, ударам подвергались военные аэродромы.

Целей атаки удалось достигнуть. Объекты были поражены.

