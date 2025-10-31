ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ

В конце октября российские военные провели серию масштабных обстрелов украинской территории, на которых расположены объекты инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удары наносились с 25 по 31 число и стали ответом на украинские атаки по гражданским целям в России, как сообщили в Минобороны РФ .

Для нанесения ударов использовались дальнобойные высокоточные ракеты различного типа базирования, а также беспилотники-камикадзе. Всего было проведено шесть волн обстрелов — один массированный и пять групповых.

Под удар попали оборонные заводы Украины и энергетические объекты, которые снабжали их электричеством. Также были атакованы транспортные узлы и железнодорожные эшелоны, перевозившие военную технику и вооружение для украинской армии.

Удары были нанесены по объектам военной инфраструктуры противника. Среди целей оказались авиабазы и склады с боеприпасами. Также атаковали производственные помещения, где собирают крылатые ракеты типа «Фламинго» и дальнобойные ударные дроны. Под обстрел попали территории, где держат морские беспилотники, а также временные базы, где размещались украинские военные подразделения, радикальные группировки и бойцы-наемники из других стран.

