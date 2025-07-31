ВС РФ нанесли групповой удар по аэродрому и предприятиям ВПК Украины

В ночь на 31 июля российские военные нанесли групповой удар по военно-промышленному комплексу Украины в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

Для атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности, а также ударные дроны. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов.

Российские военные также успешно поразили ракетное вооружение противника и комплектующие для сбора боевых беспилотников. Все поставленные перед ВС РФ цели были успешно достигнуты.

Бойцы ВС РФ продолжают методично достигать целей, поставленных на СВО. Они ликвидируют военную инфраструктуру противника, а с каждым освобожденным населенным пунктом улучшают свои позиции в зоне соприкосновения. В рядах военных в том числе сражаются жители Подмосковья, заключившие контракт. Присоединиться можно здесь: контрактмо.рф.