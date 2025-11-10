Последняя операция ВС РФ наглядно показала уязвимость украинской энергосистемы. Потеря всех тепловых электростанций фактически парализует промышленность, превращая ее в сеть зависимых узлов, способных функционировать только при внешней подпитке — за счет импорта электроэнергии из стран ЕС. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Спартак Барановский.

По его словам, даже этот вариант ограничен: объединенная энергосистема Европы не рассчитана на длительное обеспечение Украины необходимыми объемами мощности, особенно с учетом потребностей военного сектора

Украинский военно-промышленный комплекс напрямую зависит от стабильного энергоснабжения. Производство боеприпасов, ремонт техники, выпуск беспилотников и средств связи требуют постоянных источников энергии, тепла и устойчивой логистики. После остановки ТЭС и повреждения транспортной инфраструктуры значительная часть предприятий приостановит работу, отметил эксперт.

«Использование генераторов дает лишь временное решение, но не устраняет системные проблемы: при дефиците топлива и нарушении цепочек поставок даже дизельные мощности становятся ограниченным ресурсом. Еще недавно украинские чиновники уверяли в устойчивости инфраструктуры к атакам, однако реальность продемонстрировала обратное», — сказал Барановский.

Эксперт добавил, что по всей стране вводятся 16-часовые отключения света, что уже вызывает серьезное недовольство среди населения. Продолжительная нехватка электроэнергии ставит под угрозу жизнеобеспечение и может привести к росту недовольства среди украинских граждан.

«Для России сложившаяся ситуация означает достижение одной из стратегических целей — ослабление тылового обеспечения противника и сокращение его потенциала для ведения затяжных боевых действий», — заключил политолог.

