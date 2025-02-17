ВС РФ давят ВСУ на купянском направлении Харьковской области

Российские силы эффективно сдерживают передвижения украинских формирований на купянском направлении Харьковской области, об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, пишет ТАСС .

«Продолжаем давить противника, не давая ему возможности спокойно передвигаться по нашей земле. Любое действие оборачивается для них огромными потерями. И так будет продолжаться, пока наши войска вовсе не выбьют эту нечисть с Харьковщины», — сказал Ганчев.

Глава ВГА подчеркнул решимость российских войск продолжать операцию до полного освобождения Харьковской области от украинских формирований. По его словам, тактика сдерживания приносит ощутимые результаты, существенно ослабляя позиции противника в данном направлении.

На купянском направлении продолжается активное продвижение войск. Согласно заявлению руководителя временной гражданской администрации, военнослужащие успешно заняли новую территорию к северу от Двуречной в Харьковской области.

В ходе операции был взят под контроль населенный пункт на западном берегу реки Оскол, что позволило существенно укрепить позиции в этом районе.