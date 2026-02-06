ВС отразили 38 украинских беспилотников над РФ прошедшей ночью
Фото - © Виталий Тимкив/РИА Новости
В ночь на пятницу Вооруженные силы РФ ликвидировали 38 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Летательные аппараты были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО.
26 БПЛА были сбиты с курса над Брянской областью, 10 — над Белгородской областью, один — над Липецкой областью и еще один — над акваторией Черного моря.
5 февраля завершился второй раунд трехсторонних переговоров по украинскому конфликту в Абу-Даби. Власти Украины заявили, что хотят получить гарантии безопасности для Одессы при разработке мирного договора.
