ВС отразили 38 украинских беспилотников над РФ прошедшей ночью

Летательные аппараты были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО.

26 БПЛА были сбиты с курса над Брянской областью, 10 — над Белгородской областью, один — над Липецкой областью и еще один — над акваторией Черного моря.

5 февраля завершился второй раунд трехсторонних переговоров по украинскому конфликту в Абу-Даби. Власти Украины заявили, что хотят получить гарантии безопасности для Одессы при разработке мирного договора.

