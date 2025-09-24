Врач-косметолог из Петербурга стала волонтером после рассказов сына о СВО

Врач-косметолог из Санкт-Петербурга Жанна Забашта рассказала, что решила помогать раненым бойцам ВС РФ в госпиталях после откровений сына о его погибших и пострадавших однокурсниках, сообщает RT .

«Это был ледяной душ для меня. Я вернулась обратно в Питер и решила, что пойду волонтерить в госпиталь. И шла я туда не утку выносить и не памперсы менять — меня больше всего тянуло к живому общению, к рассказу из первых уст», — сказала женщина.

Сразу после начала СВО Жанна отправилась волонтерить в госпитали и организовала группу помощи военным из своих знакомых и пациенток. Они закупают одежду и обувь, коляски и костыли, различные медицинские аппараты.

Сын Жанны Денис решил выбрать военную стезю под влиянием деда: он вырос на рассказах о Великой Отечественной войне, учился в Суворовском училище и затем в МосВОКУ.

