Врач из зоны СВО рассказал, что было самым сложным в работе под Бахмутом

Анестезиолог-реаниматолог с 20-летним стажем, врач Национального центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Константин Леушин, отправившийся в зону СВО, рассказал о работе в полевых условиях и госпиталях, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Леушин признался, что принял решение об уходе на СВО из-за необходимости увидеть правду своими глазами, пообщаться с разными людьми. Он отметил, что ему и раньше было все понятно, но до первого своего выезда он все равно «как на иголках сидел».

В зоне боевых действий врач сначала попросился в Белгородское пограничье, затем в Мариуполь, Луганскую республиканскую больницу, а потом под Бахмут. Он рассказал, что ему было интересно поработать с ЧВК «Вагнер». Совместную работу сейчас Леушин вспоминает очень положительно, ему понравилось, как коллеги обращались друг к другу «брат» и знали настоящий смысл слов «честь», «Родина», «совесть».

В катакомбах под Бахмутом самым сложным, по мнению врача, было восстановление мирных жителей. Лечение бойцов профессионалами воспринимается как работа, а мирных заложников ситуации было очень жалко.

«Помню, спросил у одного мужчины, инвалида: „Ну почему же вы не эвакуировались на Украину, там какая-никакая социалка, все лучше, чем сидеть под взрывами?“ Он ответил: „Да Боже упаси, на Украину никогда…“», — вспомнил Леушин.