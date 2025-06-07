Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины

сегодня в 04:52

В Тернополе, Днепре и Харькове 7 июня произошли мощные взрывы, сообщило украинское издание «Общественное».

«В Тернополе слышны звуки взрывов», — передает издание, отмечая аналогичные сообщения из Днепра и Харькова.

По данным онлайн-карты Минцифры Украины, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Накануне, 6 июня, взрывы были зафиксированы в Киеве, Чернигове, Тернополе и Луцке, тогда тревогу объявили по всей территории страны.

В российском Минобороны пока не прокомментировали эти сообщения.