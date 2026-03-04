Воскресенск провел встречу с семьями участников СВО

В Воскресенске 2 марта прошла встреча с матерями и женами военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Участники обсудили меры господдержки, медицинское и психологическое сопровождение семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представители и сторонники партии «Единая Россия» встретились с матерями и женами бойцов СВО в формате доверительной беседы. За круглым столом обсудили вопросы, которые волнуют семьи военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий.

Основной темой разговора стали льготы и меры государственной поддержки. Участницы задали вопросы о медицинском обеспечении, образовательных возможностях для детей и психологической помощи. Также прозвучали предложения по совершенствованию действующих программ и улучшению информирования о них.

«Партия и в дальнейшем будет оказывать всестороннее содействие, стремиться к улучшению качества жизни семей военнослужащих и оказывать необходимую помощь в решении возникающих вопросов. Встреча подтвердила, что забота о семьях героев — это приоритет, требующий постоянного внимания и совместных усилий», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа Сергей Слепов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.