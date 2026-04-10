Воскресенск отправил пасхальные наборы бойцам в зону СВО

Пасхальные гуманитарные наборы для более чем 100 военнослужащих отправили 9 апреля из городского округа Воскресенск. В состав груза вошли освященные куличи, сухие пайки, одежда и средства гигиены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Освящение пасхальных куличей прошло в Иерусалимском храме Воскресенска в преддверии праздника Пасхи. После праздничного молебна депутаты и активисты «Молодой гвардии» совместно с благочинным 1-го Воскресенского церковного округа инициировали отправку гуманитарного груза в зону специальной военной операции.

Совместными усилиями сформировали посылки для более чем 100 военнослужащих. В наборы включили куличи, сухие пайки длительного хранения, одежду и средства личной гигиены.

«Каждый кулич, освященный в Иерусалимском храме, несет в себе благословение и тепло родного дома, напоминая о стойкости и вере в скорую победу. Мы хотим, чтобы каждый защитник, стоящий сейчас на передовой, почувствовал связь с домом и знал, что о нем молятся и помнят», — отметил председатель совета депутатов округа Сергей Матвиенко.

Организаторы подчеркнули, что такие акции поддерживают моральный дух бойцов и демонстрируют сплоченность жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.