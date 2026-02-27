Воскресенск отправил гуманитарный груз в зону СВО

Партия гуманитарной помощи для военнослужащих отправлена 27 февраля из Воскресенска. В центре поддержки участников СВО глава округа Алексей Малкин встретился с бойцом и вдовой одного из героев и передал очередной груз, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Груз сформировали по запросам военнослужащих в кратчайшие сроки. В него вошли теплые вещи, так как погодные условия остаются сложными даже накануне весны. Также собрали продукты, медикаменты и средства гигиены.

«Услышали запросы бойцов и в кратчайшие сроки сформировали очередную гуманитарную посылку на фронт. Несмотря на приближение календарной весны, погода вносит свои коррективы: собрали для ребят дополнительную партию теплых вещей, столь необходимых в полевых условиях», — рассказал Алексей Малкин.

Особый подарок ко Дню защитника Отечества подготовила воскресенская фетровая фабрика. По заявкам бойцов дополнительно закупили инструменты и наборы антенн для беспилотных систем, а также передали очередную партию маскировочных сетей.

«Искренне благодарю каждого, кто участвует в сборе. Ваша поддержка доказывает: пока мы едины — мы непобедимы. Будем помогать столько, сколько потребуется», — подчеркнул глава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.