Восемь участников спецоперации в Орехово-Зуеве попробовали себя в парадайвинге

В этом году во Дворце спорта «Восток» города Орехово-Зуево фонд «Защитники Отечества» совместно с организацией «Военно-патриотический клуб „Десантники“ начали реализацию программы реабилитации и абилитации для бойцов, получивших тяжелые ранения и как следствие — ампутацию конечностей. Стали проводить занятия по погружению с аквалангом в бассейне. 8 человек смогли попробовать себя в этом деле. Пока это пилотный запуск курса, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Главная задача — помощь в реабилитации. Тело лишается части функций после потери конечности, поэтому мозгу нужно время, чтобы осознать и адаптироваться. Погружение с аквалангом помогает ощутить свое тело и снять нагрузку. Хотя и работают все мышцы, но активная тренировка в состоянии гидроневесомости проходит без лишних усилий.

«Погружение помогает без проблем передвигаться и ощущать состояние „полета“, свободу. Как только наши бойцы немного осваиваются, сразу же рвутся к самостоятельным заплывам. Просят тренера не сопровождать и не помогать. Герои!» — отметил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.