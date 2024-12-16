Воробьев: в Подмосковье запускают региональный этап программы «Время героев»

С 2025 года в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Запускаем региональный этап программы „Время героев“. Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно с 2025 года мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Воробьев уточнил, что к направлениям программы относятся: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель». Губернатор призвал депутатский корпус, бизнес и бюджетные организации принять участие в программе.

Программа «Время героев» реализуется по поручению президента страны Владимира Путина. Это программа развития для участников СВО.