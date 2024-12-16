Воробьев: в Подмосковье много высокопрофессиональных воинских подразделений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в Подмосковье всегда было много профессиональных воинских подразделений. Многие жители региона заключили контракт с министерством обороны РФ и отправились на службу в зону СВО.

«В Московской области всегда было большое количество высокопрофессиональных подразделений и те ребята, которые сейчас ушли по контракту, все это требует от нас (властей — рег.) заметного внимания», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются», — подчеркивал глава региона.