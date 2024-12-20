Госфонд «Защитники Отечества» и реабилитационный центр имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде подписали соглашение о сотрудничестве, центр заработал в октябре, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это уникальное место, которому нет аналогов не только в России, но и в мире. Спасибо статс-секретарю — замминистра обороны России, председателю Госфонда „Защитники Отечества“ Анне Цивилевой за заботу о бойцах», — написал Воробьев в Telegram-аккаунте.

В настоящий момент в центре проходят реабилитацию ветераны СВО из Подмосковья, Твери, Пскова, Татарстана и Самары. Все они из-за ранения частично или полностью утратили зрение или слух. Курс бесплатный и длится 21 день.

«При необходимости его можно продлить на нужный срок. Самое важное, что вместе с героем здесь может находиться и близкий ему человек — такую возможность мы тоже предусмотрели», — подчеркнул губернатор.

Сотрудники реабилитационного центра учат ориентироваться в пространстве и помогают овладеть профессией. Так, ветераны СВО уже попробовали себя в роли операторов — принимали звонки на прямой линии президента Владимира Путина.