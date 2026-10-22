Воробьев рассказал, как в Подмосковье восстанавливают дома после атаки БПЛА

Воробьев отметил, что мощная система ПВО нейтрализует абсолютное большинство дронов. Защита обеспечивается комплексно.

«Поэтому и Минобороны РФ, и добровольческие отряды — это то, что мы организовали вместе с Москвой, и Москва здесь очень серьезную лепту вносит. Мы вместе обеспечиваем защиту», — сказал губернатор в ходе «Прямого разговора» на телеканале «360».

Восстановлением многоквартирных домов, которые были повреждены в ходе атак, занимается фонд капитального ремонта. Если это ИЖС, коттеджный поселок или СНТ, также предусмотрены выплаты, которые граждане получают в случае, если их имущество повреждено.

Власти внимательно следят за ремонтом домов, потому что сроки восстановления имеют принципиальное значение для людей, которые живут в МКД. Компенсация за жилье для восстановления дома тоже очень важна и чувствительна для человека, заключил губернатор.

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