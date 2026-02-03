Воробьев проверил, как в Подмосковье готовят операторов дронов в центре «Витязь»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочего визита посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки учащихся в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. Мы активно сотрудничаем. И сегодня (3 февраля — ред.) приехали сюда пообщаться, обсудить самые актуальные темы, чтобы наше взаимодействие и с курсантами, и с командиром было результативным. Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Об обучении в центре «Витязь»

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Подготовку операторов дронов в Московской области осуществляет также центр «Витязь», расположенный в Балашихе. Обучающую программу создали по инициативе участников боевых действий и реализуются при участии Правительства Московской области, Министерства обороны России и организаций ветеранов.

Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В группах обучаются приблизительно 20 человек, а в качестве инструкторов выступают бывшие сотрудники спецподразделений. Выпускники 2025 года уже принимают участие в защите страны в районе проведения СВО.

В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела. Начало обучения возможно только после подписания контракта, срок действия которого составляет один год с возможностью последующего продления на добровольной основе.

В Московской области для новобранцев, заключивших контракт, предусмотрена разовая выплата в размере 3 миллионов рублей. Учитывая ежемесячную высокую зарплату, общая сумма дохода за год службы составляет не менее 5,5 миллионов рублей. Отправка в зону проведения СВО осуществляется только после прохождения полного курса подготовки.

Узнать подробности можно по телефону +7 495 990-90-90, на официальном сайте или в Telegram-боте.

Отзывы курсантов

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В Московском высшем общевойсковом командном училище на факультете беспилотных летательных аппаратов ведется подготовка по актуальной военной специализации, связанной с использованием дронов в сухопутных войсках. Большая часть обучающихся, а именно более 50% курсантов, будущих руководителей подразделений БПЛА, имеют опыт участия в специальной военной операции.

«Я прошел срочную службу с 2018 по 2019 годы. Вернулся, поработал немного и решил подписать контракт с Минобороны. Отправился на СВО, служил в составе роты БПЛА в Донецкой Народной Республике. Был оператором дронов. После завершения контракта решил поступить в училище — хочу стать офицером беспилотных войск Российской Армии», — сказал первокурсник Сергей.

По мнению другого курсанта первого курса, за дронами стоит будущее. По его словам, курсанты обучаются управлять и разведывательными БПЛА, и FPV-дронами, и беспилотниками самолетного типа.

Об училище

В 2027 году Московское высшее общевойсковое командное училище отметит 110 лет со дня основания. Изначально оно было учреждено как Первая Московская революционная пулеметная школа, но в дальнейшем неоднократно переименовывалось. Но основная миссия всегда оставалась неизменной — обучение и выпуск высококлассных офицеров для служения Отечеству. Его воспитанники с доблестью сражались за страну в годы Великой Отечественной войны, дойдя до столицы Германии. В училище подготовлено 5 маршалов и более 600 генералов, среди которых свыше 130 Героев Советского Союза и Российской Федерации.

В училище не только чтят устоявшиеся традиции офицерской подготовки, но и активно используют инновации. На сегодняшний день это передовой научно-образовательный комплекс, оснащенный современными тренажерными системами для обучения наводчиков-операторов бронетехники, автоматизированным полигонным оборудованием с компьютерным управлением, а также собственной научной лабораторией, где, в частности, проводились испытания боевой экипировки «Ратник-2».

«Сейчас у нас проходят плановые занятия курсантов. Это и тактическая подготовка, и комплексные занятия по вождению боевой техники, средств. И, что сейчас является самым актуальным, обучение применению беспилотных летательных аппаратов, включая наземные роботизированные системы, которые имеют большое значение как в плане огневого воздействия на противника, так и при эвакуации раненых. В нашей стране эти системы развиваются очень динамично», — отметил начальник Московского высшего общевойскового командного училища генерал-майор Роман Бинюков.

О полигонах

В учебном заведении оборудованы два тренировочных полигона для тактической подготовки, обеспечивающих курсантам возможность совершенствовать боевые умения в обстановке, в высокой степени имитирующей реальные боевые действия. В рамках подготовки будущие офицеры, например, осваивают тактику ведения боя в лесном массиве, используя специализированные укрытия, такие как «Лисья Нора» — малогабаритные окопы, соединенные подземными ходами и рассчитанные на размещение 2-3 человек.

Кроме того, на полигоне проводятся тренировки по штурму зданий и городских территорий. Курсанты осваивают стрельбу из различных видов оружия, включая поражение беспилотных летательных аппаратов, тренируются в оказании неотложной медицинской помощи и эвакуации пострадавших с поля боя, а также в управлении мотоциклами и квадроциклами.

«На первом курсе мы практикуем дневные занятия — с раннего утра до вечера. Со второго курса добавляем занятия уже в ночное время, а с третьего — двухсуточные, трехсуточные с получением боевой задачи в исходном районе. Курсанты совершают марш-броски. По окончании училища выпускники получают диплом государственного образца по трем специальностям: „Применение мотострелковых подразделений“, „Применение подразделений военной полиции“, „Применение подразделений беспилотных летательных аппаратов сухопутных войск“, — рассказал преподаватель кафедры тактики майор Иван Никотин.

О педагогах

В число преподавателей, работающих на этой площадке, входит Ян Еловский. В 2025 году он был удостоен губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело». На протяжении более десяти лет Еловский оказывает поддержку Донбассу, и с 2017 года он организует тренинги по тактической медицине в ДНР и воинских подразделениях. В прошлом году он инициировал проект, направленный на обучение основам первой помощи обычных граждан, и провел бесплатные курсы в различных населенных пунктах.

«Для курсантов Московского высшего общевойскового командного училища я провожу занятия по тактической медицине. Учу их оказывать самопомощь, доврачебную помощь, навыкам эвакуации. Кроме премии губернатора, я выигрывал конкурс по оказанию первой помощи „Благое дело“. У меня есть также медаль „За отвагу“. За что? Да нечего там особо рассказывать: зашли, спасли и вышли», — рассказал Еловский.

