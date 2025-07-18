Воробьев: Подмосковье делает все, чтобы поддержка бойцов СВО была комплексной

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти делают все возможное, чтобы поддержка участников спецоперации носила комплексный характер — от реабилитации и обучения до заботы о семьях и создания комфортной городской среды.

«На заседании бюро высшего совета партии „Единая Россия“ вместе с председателем партии Дмитрием Медведевым, председателем Высшего совета партии Борисом Грызловым и коллегами обсудили ключевые направления помощи участникам СВО и их близким», — сообщил Воробьев в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в «Ясенках» в Подольске, «Протэкс-Центре» в Коломне и центре имени А.И. Мещерякова в Сергиевом Посаде удалось помочь реабилитироваться, восстановить здоровье и вернуться к активной жизни тысячам бойцов. Власти помогают с протезированием, предоставляют доступ к медицинскому оборудованию и современным программам реабилитации.

«Запустили проект „Герои Подмосковья“ (продолжение федеральной программы „Время Героев“) — по поручению президента (России Владимира Путина – ред.) реализуем образовательные программы для тех, кто вернулся с фронта. Нам пришло почти 2,5 тыс. заявок из 69 регионов. Уже отобрали первых 70 участников из числа бойцов — они получат новые профессии и возможность начать карьеру в мирной жизни», — добавил Андрей Воробьев.

Особое внимание уделяется формированию безбарьерной среды. Работа идет над доступностью городской инфраструктуры, чтобы каждый житель мог чувствовать себя комфортно. Часто решение этих вопросов требует индивидуального подхода.

В регионе активно развивается психологическая поддержка, работает телефон доверия и специализированные кабинеты. В будущем планируется открытие центра ментального здоровья для участников СВО, где будут оказывать услуги комплексной реабилитации и сопровождения семей.

«Вместе с госфондом „Защитники Отечества“, главврачами, ветеранскими организациями делаем все, чтобы вернуть бойцов к полноценной жизни. Это наша общая ответственность», — заключил губернатор Подмосковья.