Воробьев поблагодарил победителей премии «Мы рядом», отправивших фуру военным

Победители премии «Мы рядом. Доброе дело» отправили фуру подмосковным солдатам в Курскую область. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел осмотр техники и оборудования, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В фуре находятся беспилотники, мототехника, средства РЭБ, эвакуационные тележки, аптечки, бронежилеты и турникеты. Помощь собрали лауреаты губернаторской премии в номинации «Доброе дело. Народный ВПК». В 2024 году в рамках категории были 10 победителей. Выигранные деньги они потратили на покупку нужных вещей для солдат именных полков Подмосковья. Полмесяца назад в Донецкую Народную Республику уже отправили первый специальный рейс с изделиями народного ВПК. 4 марта выехала еще одна фура. Помощь получат бойцы 30-го полка в Курске.

Губернатор Воробьев провел осмотр оборудования, техники и поговорил с теми, кто победил на премии.

«Я хочу поблагодарить лично вас и в вашем лице всех наших производителей, которые вносят заметный вклад, в том числе технологический. Мы знаем, что вы и без премии делаете максимум, чтобы поддержать наших бойцов. Понимаем, насколько важно то, что производят ваши команды, мы также стараемся удовлетворить дополнительные запросы бойцов. Сегодня отправляем груз в Курск, где находятся наши именные подразделения, мы регулярно с ними на связи, встречаемся и с ребятами, и с их семьями», — сказал Воробьев.

Он добавил, что в каждом городе Московской области есть люди, которые в рамках проекта «Доброе дело» помогают солдатам. В акции участвуют и ученики школ, и взрослые люди, и IT-специалисты, инженеры, которые разбираются в технологиях, необходимых для борьбы с противником. Необходимо продолжать поддерживать людей, которые стараются помочь солдатам на передовой, добавил губернатор.

Энтузиасты создают мотовездеходы, прицепы, носилки и катамараны

Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин

Изготовитель с позывным Ипат помогает солдатам с 2015 года. На первых порах он производил аптечки. Затем начал создавать мотовездеходы. Они представляют собой улучшенные гражданские мотоциклы. Для таких транспортных средств мужчина сделал также и особые прицепы.

Мотовездеходы весьма популярны в зоне СВО. Ими активно пользуются российские доктора, операторы беспилотников, командиры. Такие транспортные средства издают мало шума. Они передвигаются на колесах низкого давления, благодаря чему могут успешно ездить даже в условиях бездорожья.

Еще у мотовездеходов качественные погрузочные возможности. Есть два багажника, отсек для системы радиоэлектронной борьбы, штатные крепления, на которые можно повесить оружие, например, автомат Калашникова, гранатомет. Также у мотовездеходов есть фаркоп. К нему можно прикрепить прицеп для дальнейшей транспортировки грузов. Такие отсеки создают с разными модификациями. Их можно использовать для эвакуации раненых.

Ипат — водитель группы. Он часто ездит на «передок» и узнает, что нужно солдатам. Мужчина выслушивает просьбы и пытается решить их с учетом имеющихся компетенций. Еще Ипат рассказал, что создает быстрособираемые катамараны. Их можно использовать для преодоления рек.

Также он изготавливает уникальные носилки, которые не тонут в воде. В группе у мужчины есть несколько дизайнеров, инженеров, а также подкованных с технической точки зрения специалистов. Команда Ипата работает, как конструкторское бюро.

Для солдат изготавливают бронежилеты

Фото - © Евгений Пронин

Наталья Одинарцева изготавливает бронежилеты полного цикла. Речь идет как о чехлах, мягкой баллистике, так и керамокомпозитных бронеплитах пятого класса защиты. Одинарцева отметила, что общается с солдатами, находящимися в зоне спецоперации. Они отправляют заявки, запрашивают производство тех или иных изделий.

Во всех подразделениях свои боевые задачи. От этого зависит, какие бронежилеты будут созданы. Для штурмовиков требования к защите одни, для пулеметчиков вторые, а для связистов третьи.

На первых этапах бронежилеты изготавливала небольшая группа людей. Однако со временем размер команды Одинарцевой разросся до 30-40 человек. В основном это люди, которых затронула спецоперация, в том числе родственники солдат.

Эвакуационные тележки на электроприводе

Фото - © Евгений Пронин

Евгений Мымрин рассказал, что для бойцов создает особые эвакуационные тележки. Они работают на электроприводе. Благодаря этому транспортировать раненого может даже один человек.

Раньше в зоне СВО были распространены стандартные телеги с маленькими колесами. На них раненых увозить с «переднего края» было сложно. Тогда военный корреспондент Андрей Филатов выступил с инициативой создать телеги с электроприводом. Такие модели начали изготавливать.

Раньше для спасения сослуживца необходимо было четыре человека для транспортировки телеги. Изделие на электроприводе работает проще — для управления им нужен всего один человек.

Солдату достаточно нажать кнопку, и эвакуационная телега начнет автоматически ехать. Также в изделие встроен круиз-контроль. Благодаря ему «транспортное средство» может ехать на скорости около 6 км/ч, и двигаться можно не спеша.

Грузоподъемность эвакуационной телеги на электроприводе — около 200 кг. В Московской области и Санкт-Петербурге уже работает серийное производство. Было изготовлено около 1,5 тыс. единиц.

Создаваемые тележки многофункциональные. На них можно не только проводить эвакуацию, но и подвозить патроны, средства радиоэлектронной борьбы. На передовой изделия востребованы.

Системы РЭБ, которые крепят на транспортные средства

Фото - © Евгений Пронин

Василий Викторов изготавливает системы радиоэлектронной борьбы, которые крепят на разные виды транспортных средств. Благодаря им удается формировать помехи и защищаться от дронов-камикадзе противника.

Так, Викторов создал мобильный комплекс обороны от дронов «Барьер Авто». В зоне СВО его на сленге называют «шайба». «Барьер Авто» дает возможность едущей технике подавлять БПЛА противника. Радиус действия составляет около 300-400 метров.

Губернатор Подмосковья Воробьев сказал, что средства радиоэлектронной борьбы наиболее востребованы у солдат в зоне спецоперации.

«У меня не было ни одной встречи, когда бы ребята или те, кто их представляет, не просили бы о средствах радиоэлектронной борьбы. Есть различные модификации, они по-разному себя ведут в зависимости от условий. Но все это чрезвычайно важно. Благодарю вас и вашу команду за работу по налаживанию их выпуска», — отметил Воробьев.

Аптечки с отечественными медсредствами

Фото - © Евгений Пронин

Сергей Руднев самостоятельно создает аптечки для врачей и бойцов, служащих в зоне СВО. Мужчина наполняет их медицинскими средствами, которые изготовлены в России.

Аптечки комплектуют с учетом трехлетнего использования «в поле», а также консультаций с работниками силовых структур. Есть еще два типа изделий, которые посылают солдатам в зону спецоперации — индивидуальные аптечки и групповые медицинские рюкзаки для морской пехоты и ВДВ. В декабре 2024 года закончился цикл испытаний. В ближайшее время их начнут производить массово.

На базе предприятия создан свой обучающий центр. Есть конструкторское бюро. Оно помогает своевременно определять недостатки аптечек и избавляться от них. Еще двух лауреатов премии — Александра Колесника и Гульфию Тимербаеву представляли члены их команд.

Тюнингованные мотоциклы Эндуро для армии

Фото - © Евгений Пронин

Геннадий Чуксин и Александр Колесник создают тюнингованные мотоциклы Эндуро. Они ездят на электрических и бензиновых двигателях. Подобную технику можно использовать в условиях бездорожья.

Тюнингованные мотоциклы удобно использовать в зоне спецоперации. Транспортные средства справляются с высокими нагрузками и практически не издают шум. Противнику труднее заметить такую технику.

При этом солдаты, едущие на тюнингованных мотоциклах, слышат любой окружающий шум. В случае необходимости, они заметят беспилотник и предпримут действия для спасения.

На тюнингованные мотоциклы поставили дополнительный свет. Благодаря этому солдаты смогут ездить на транспортных средствах даже ночью. Еще была добавлена дублирующая педаль газа. Благодаря этому правая рука солдата будет свободна во время езды.

При тюнинге мотоциклов упор делается на создание электрических моделей. Противнику сложнее отследить такое транспортное средство, поскольку от него исходит малый тепловой след. К тому же они бесшумные, благодаря чему можно решать в зоне СВО разнообразные задачи. В целом такие разработки живучие в зоне боевых действий.

Гексокоптеры и другие виды БПЛА

Фото - © Евгений Пронин

Иван Нестеров вместе с Гульфией Тимербаевой создает разнообразные виды беспилотников. Изготавливаются, в том числе и гексокоптеры с увеличенной грузоподъемностью. Устройства удобны в использовании как для солдат, так и боевых врачей.

Гексокоптеры создали по просьбе бойцов из дивизии ВДВ, когда команда Тимербаевой была в зоне СВО. Бойцам ВС РФ был необходим беспилотник, с помощью которого они могли бы обеспечить снабжение малых групп.

Отличительной особенностью разработки считается высокая грузоподъемность при том, что сам БПЛА относительно маленький. Беспилотник может транспортировать по воздуху груз в размере 6-10 килограмм при условии, что расстояние небольшое.

Благодаря нагрузке удается решить вопрос с малой логистикой. Из тыла на передовые позиции можно отправлять с помощью такого дрона боеприпасы, продовольствие и иные предметы.

Иван Нестеров поделился, что раньше специализировался на воздушной коптерной съемке. После того как началась СВО, он принял решение оказать стране помощь. В начале спецоперации у ВС РФ было не столь большое количество специалистов, умеющих пользоваться беспилотниками.

Через некоторое время стало понятно, что мало просто обучить операторов БПЛА. Их нужно обеспечить достаточным количеством беспилотников. Через некоторое время после этого начали активно изготавливать дроны.

В зону СВО команда Тимербаевой отправляет около 1,5 тыс. БПЛА ежемесячно. Во время пиковых нагрузок цифра еще больше — до 4 тыс.

До конца марта еще в два именных полка Подмосковья собираются отправить аналогичные предметы в рамках проекта «Доброе дело». Суммарно в новые регионы и приграничные территории России отправили около 7,7 тыс. гуманитарной помощи.

Проект «Доброе дело» появился в Подмосковье в апреле 2022 года. Его предложили создать школьники региона, и поддержал губернатор Воробьев.