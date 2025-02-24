Вопросы поддержки участников СВО и соцзащиты инвалидов обсудили в Балашихе

В Балашихе прошла встреча с депутатом Госдумы Михаилом Терентьевым, в ходе которой обсудили вопросы поддержки участников специальной военной операции, социальной защиты инвалидов, а также изменения в сфере здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Михаил Терентьев рассказал о приоритетных направлениях работы, связанных с поддержкой семей и участников СВО, а также о мерах по привлечению педагогов и медицинских работников, модернизации школ и медицинских организаций. Особое внимание было уделено вопросам социальной защиты инвалидов.

На встрече обсудили проблемы, с которыми сталкиваются жители Балашихи, в частности, нехватку узких специалистов в медицинских организациях. Было принято решение о проведении встречи с главным врачом и представителями общественной организации инвалидов для обсуждения вопросов, связанных с санаторно-курортным лечением и занятостью инвалидов.

«Такие встречи проходят раз в полгода. Прием граждан я провожу каждый месяц в центральной приемной партии «Единая Россия» в Московской области, которая находится в городе Реутов», — отметил Михаил Терентьев.

Он также подчеркнул, что обращения принимаются по телефону, электронной почте и через сайт Госдумы, а оперативная информация публикуется в его Telegram-канале и ВКонтакте.

Председатель Балашихинской городской организации Всероссийского общества инвалидов Светлана Терехина рассказала о работе организации, которая уже 36 лет оказывает помощь людям с инвалидностью. На учете состоит 1 500 человек, которым помогают в решении бытовых вопросов. Также организация занимается культурно-досуговой деятельностью, вопросами реабилитации и оказывает информационную помощь. Одним из важных направлений является помощь участникам СВО.

«Несмотря на инвалидность, люди стараются внести свою лепту. У нас при организации открыта мастерская по изготовлению окопных свечей. Мы уже 3 года с ними работаем, помогаем фронту», — поделилась Светлана Терехина.

Такие встречи Всероссийского общества инвалидов с депутатами проводятся раз в квартал, так как вопросы требуют оперативного решения. Обратиться в организацию можно по адресу: микрорайон Железнодорожный, Новая, 24, вторник и четверг с 11:00 до 15:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.