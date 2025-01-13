Волонтеры Воскресенска продолжают отправлять окопные свечи бойцам СВО

Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» молодежного центра «Олимпиец» в Воскресенске продолжают трудиться над изготовлением окопных свечей — незаменимого источника тепла и света в окопах. После уроков ребята собираются в помещении центра, превращая его на несколько часов в мини-цех по производству этих жизненно необходимых предметов для наших бойцов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Процесс изготовления, хоть и кажется простым на первый взгляд, требует аккуратности и внимательности. Сначала волонтеры готовят необходимые материалы: парафин, картон, чистые металлические банки. Затем они аккуратно заливают расплавленный воск, тщательно контролируя уровень наполнения, чтобы свеча горела равномерно и долго.

«Спрос на окопные свечи невероятно высок. Ежедневно поступают новые заявки от бойцов. Поэтому работа в «Олимпийце» кипит постоянно. Готовые свечи тщательно упаковываются в коробки и доставляются в центр помощи бойцам СВО. Оттуда свечи отправляются непосредственно на передовую, к тем, кто больше всего в них нуждается», — отметили в центре.

Для всех желающих помочь этому благородному делу напоминаем, в молодежном центре «Олимпиец» (г. Воскресенск, ул. Цесиса, д. 17) проходит сбор парафина и чистых жестяных банок из-под консервов для изготовления окопных свечей нашим защитникам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.