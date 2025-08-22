Волонтеры северо-востока Москвы отправляют помощь солдатам в зону СВО

Жители Северо-Восточного административного округа (СВАО) Москвы регулярно посылают гуманитарную помощь солдатам ВС РФ в зону СВО. Им передают нужные вещи — свечи для блиндажей, устройства для строительства, машины, талисманы, сообщается на сайте мэра российской столицы .

В СВАО появилась сеть волонтерских центров, где функционируют мастерские и собирают грузы, которые затем отправляются на передовую. С августа на двух окружных площадках проекта «Лето в Москве» идут мастер-классы по плетению маскировочных сетей.

С начала СВО волонтеры отправили солдатам около 4,5 тыс. маскировочных сетей, 25 тыс. блиндажных свечей, более 300 единиц различных технических средств, 23 машины и мотоцикла, десятки тонн продуктов, лекарств, изделий для поддержания личной гигиены. Добровольцы смогли исполнить 440 индивидуальных заявок от солдат спецоперации, которые до службы проживали в СВАО.

Волонтеры округа помогают жителям новых регионов. Им отправили 19 гуманитарных конвоев. В Курскую, Белгородскую и Брянскую области направили три конвоя с гуманитарными грузами.