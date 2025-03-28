Волонтеры Раменского округа награждены памятным знаком «Все для Победы»

Волонтеры гуманитарного конвоя «Раменский», а также руководитель Комитета семей воинов Отечества Московской области и местного отделения КСВО получили памятные знаки «Все для Победы» за неустанную работу по поддержке участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Торжественное награждение фронтовых волонтеров из Раменского округа состоялось у памятника труженикам тыла. Памятные знаки «Все для Победы» вручил руководитель гуманитарного конвоя «Раменский» Михаил Лубошников по поручению командира подразделения разведки Министерства обороны РФ.

Награды удостоились руководитель Комитета Семей воинов Отечества Московской области Марина Мигунова и руководитель раменского отделения КСВО Анастасия Солодкова, а также непосредственно волонтеры конвоя и куратор Раменского Центра поддержки участников СВО и их семей Анна Вештак.

Как и в годы Великой Отечественной войны, неравнодушные жители Раменского муниципального округа ежедневно помогают участникам СВО, приближая Победу России своим трудом на благо Отечества. Награждение у мемориала труженикам тыла символично подчеркивает эту преемственность поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.