Волонтеры Подольска отправили обогреватели и генераторы на Херсонское направление

Волонтерский центр Подольска отправил очередной груз гуманитарной помощи на Херсонское направление. Около 60 подольчан-военнослужащих из мотострелкового батальона и их сослуживцы получат автономный отопитель, генератор, газовые баллоны, шуруповерт, продукты питания, гигиенические принадлежности и медицинские препараты. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ребята всегда очень ждут, всегда радуются, потому что помимо помощи получают частичку тепла из родного города. В этот раз мы приготовили для них еще и небольшие новогодние подарки — пряники, игрушечные талисманы», — сказала жена военнослужащего Марина.

Также на линию огневого соприкосновения отправили 10 коробок с письмами и открытками с новогодними поздравлениями для бойцов от юных подольчан.

В муниципалитете постоянно проводятся акции по сбору гуманитарной помощи в поддержку воинов, находящихся в зоне проведения СВО. Вещи и продукты можно приносить в волонтерский центр на Ульяновых, 1, телефон для связи: 8 (496) 750-04-93.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.