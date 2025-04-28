«Волонтеры Подмосковья» навестили бойцов СВО, проходящих реабилитацию в Клину

В Клину на базе санатория РГСУ реализуется программа комплексной реабилитации военнослужащих, получивших увечья и последующую инвалидность в ходе СВО, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проект реализуется при участии Госфонда «Защитники Отечества», РГСУ, Союза «Кибатлетика». Смены реабилитации продолжаются по две недели. В них принимают участие по 20 военнослужащих.

Проект реализуется в Подмосковье с 2023 года.

«Мы работаем с ребятами, у которых есть ампутации либо верхних или нижних конечностей. И у которых есть первичное протезирование. Наша задача — подхватить ребят, которые выписались из госпиталя и научить их пользоваться своим новым телом в социально-бытовых условиях, » — рассказал руководитель смены, заведующий кафедры адаптивной физкультуры, рекреации и междисциплинарной медицины РГСУ Александр Корнев.

С ребятами работают по нескольким направлениям: физическая и психологическая реабилитация, обучение пользованию протезами, погружение в социум с возвращением к мирной жизни.

В кабинете терапии идет корректировка мышечной группы верхнего плечевого пояса, без протезов. Упражнения в кабинете зеркальной терапии помогают справиться с фантомной болью и развить моторику единственной руки. В спортивном зале занятия по кибатлетике — комплексу физических упражнений перехода людей с ограниченными возможностями к полноценной деятельности. Обучение по использованию протеза в бытовых и рабочих условиях, даже в темноте. Некоторые из ребят уже готовятся к соревнованиям по футболу, волейболу и бочча. Задача расслабить человека в бассейне не сколько физически, сколько психологически познакомить со своим, но уже другим телом, лежит на специалистах по гидрореабилитации и студентах с кафедры адаптивной физической культуры.

«В 2022 году подписал контракт, в 2024-м получил тяжелое ранение после которого меня комиссовали. К протезу привыкал довольно долго. Две недели учился ходить, пытался, старался как правильно ходить, как правильно передвигаться. Я сам себе поставил цель: нужно учиться, нужно двигаться дальше» — рассказал один из бойцов СВО.

Участников программы реабилитации навестили представители клинского отделения Госфонда

«Защитники Отечества», представители клинского отделения «Волонтеры Подмосковья». Предложили свою помощь в поддержке реабилитируемых в формате разовых акций или на постоянной основе, к примеру, дневного пребывания волонтеров в пансионате.

Клинские волонтеры также передали пациентам пансионата спортивный инвентарь и сладости к праздничному столу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.