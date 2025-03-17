Волонтеры передали листовки программы «Герои Подмосковья» бойцам под Курском

Волонтеры из Наро-Фоминского городского округа Московской области из фонда «Мы-Едины» и движения «Нара Za своих» на минувших выходных передали информационные листовки о региональной программе Московской области «Герои Подмосковья» вместе с гуманитарной помощью для бойцов.

В Московской области работает кадровая программа «Герои Подмосковья». С 3 марта по 30 апреля участники СВО имеют возможность подать заявку на участие в ней.

Программа дает возможность обрести новые знания, получить навыки в сфере управления, начать карьеру в государственной или частной областях. Для участия нужно быть гражданином РФ, иметь высшее образование.

«По поручению президента (России Владимира Путина – ред.) мы запустили региональную кадровую программу „Герои Подмосковья“, чтобы бойцы, проявившие отвагу и мужество на передовой, могли реализовать себя и на гражданке», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.